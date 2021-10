Premio Bianca d’Aponte: a Peppino Di Capri il premio alla carriera (Di lunedì 11 ottobre 2021) AVERSA – Sarà un cast di grande rilievo e varietà quello della 17a edizione del premio Bianca d’Aponte – Città di Aversa, l’unico concorso italiano riservato a cantautrici, che anche quest’anno avrà come media partner ufficiale Rai Radio 1. In veste di madrina ci sarà Chiara Civello che, come da tradizione, interpreterà un brano di Bianca d’Aponte (la cantautrice a cui la manifestazione è dedicata), mentre il premio alla carriera della città di Aversa sarà assegnato a una figura storica della canzone italiana: Peppino Di Capri. La manifestazione si terrà, come da tempo comunicato, venerdì 22 e sabato 23 ottobre al Teatro Cimarosa di Aversa, con la direzione artistica di Ferruccio ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 11 ottobre 2021) AVERSA – Sarà un cast di grande rilievo e varietà quello della 17a edizione del– Città di Aversa, l’unico concorso italiano riservato a cantautrici, che anche quest’anno avrà come media partner ufficiale Rai Radio 1. In veste di madrina ci sarà Chiara Civello che, come da tradizione, interpreterà un brano di(la cantautrice a cui la manifestazione è dedicata), mentre ildella città di Aversa sarà assegnato a una figura storica della canzone italiana:Di. La manifestazione si terrà, come da tempo comunicato, venerdì 22 e sabato 23 ottobre al Teatro Cimarosa di Aversa, con la direzione artistica di Ferruccio ...

