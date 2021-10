No Green pass in corteo: 'Voi bloccate la vita, noi la città' (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tutti uniti dietro lo striscione che recita: ' No Green pass no apartheid. Né Green né pass né apartheid '. Questo lo slogan del corteo No Green pass di Trieste , partito attorno alle 15.15 per ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tutti uniti dietro lo striscione che recita: ' Nono apartheid. Nénéné apartheid '. Questo lo slogan delNodi Trieste , partito attorno alle 15.15 per ...

VittorioSgarbi : Le manganellate della Polizia contro i cittadini che manifestavano liberamente sono una vergogna di Stato - VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - stanzaselvaggia : L’esponente di Forza Nuova Giuliano Castellino, ultras della Roma, tra i leader della manifestazione no green pass… - LorenzaFerreri : RT @la_zoth: A me sinceramente che mi diciate fascista perché sono contro il green pass non frega un accidente. Sono su Twitter dal 2018 e… - FantuzziF : RT @Adnkronos: Vicequestore #NoGreenPass: 'Punire poliziotti che hanno picchiato manifestanti'. -