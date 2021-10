Lulù Selassiè ancora in lacrime: se la prende con il GF e gli altri concorrenti (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Mi viene da piangere. Ho troppi problemi. Manuel mi ha capita e abbiamo parlato ieri notte” queste le parole di Lulù Selassiè che si sfoga con le sue sorelle nella casa del Grande Fratello VIP 6. La principessa questa sera, anche se ancora non lo sa, avrà un confronto con con Manuel Bortuzzo, insieme alle sue sorelle e forse finalmente avrà chiaro il punto: il giovane vuole mettere un punto, non ha nessun interesse per lei. Nonostante Manuel sia stato molto chiaro con lei, Lucrezia non se ne fa ancora una ragione e cerca di appigliarsi ovunque. Si sta illudendo, lo abbiamo già detto, avrebbe bisogno di aiuto, e abbiamo già detto anche questo. Lulù è chiaro, non si rende conto di aver ammorbato un ragazzo che se anche fosse stato interessato a lei in un primo momento, dopo averla conosciuta, ha deciso ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Mi viene da piangere. Ho troppi problemi. Manuel mi ha capita e abbiamo parlato ieri notte” queste le parole diche si sfoga con le sue sorelle nella casa del Grande Fratello VIP 6. La principessa questa sera, anche senon lo sa, avrà un confronto con con Manuel Bortuzzo, insieme alle sue sorelle e forse finalmente avrà chiaro il punto: il giovane vuole mettere un punto, non ha nessun interesse per lei. Nonostante Manuel sia stato molto chiaro con lei, Lucrezia non se ne fauna ragione e cerca di appigliarsi ovunque. Si sta illudendo, lo abbiamo già detto, avrebbe bisogno di aiuto, e abbiamo già detto anche questo.è chiaro, non si rende conto di aver ammorbato un ragazzo che se anche fosse stato interessato a lei in un primo momento, dopo averla conosciuta, ha deciso ...

