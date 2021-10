Lucrezia Selassié tenta un riavvicinamento con Manuel, lui chiude (VIDEO) (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il riavvicinamento di Lucrezia Selassié a Manuel Continua a vacillare sempre più il rapporto nato nella Casa del GF Vip tra Lucrezia Selassié e Manuel Bortuzzo. Sebbene i due si fossero avvicinati nelle prime settimane, le continue pressioni da parte della Principessa e gelosia giudicata ‘eccessiva’, hanno portato il ragazzo a fare dei passi indietro L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 11 ottobre 2021) IldiContinua a vacillare sempre più il rapporto nato nella Casa del GF Vip traBortuzzo. Sebbene i due si fossero avvicinati nelle prime settimane, le continue pressioni da parte della Principessa e gelosia giudicata ‘eccessiva’, hanno portato il ragazzo a fare dei passi indietro L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

mmbfanspage : Manuel Bortuzzo scarica Lulù Selassié: 'Non cerco una fidanzata, non rompermi il Cazzo - _____________zu : Sua altezza imperiale la Principessina Lucrezia fayri Lulù fatina Selassie regina de campo dei fiori ????????????????????? #gfvip - Novella_2000 : Lulù ancora gelosa di Sophie cerca un confronto con Manuel, lui replica stizzito: 'Non sono qui a cercare la fidanz… - kdbeautym : MANDEREI UN AEREO PER TUTTI: NOMINATE LE SELASSIE ... LUCREZIA HA ROTTO IL C...O come te lo deve dire? In etiope?… - MondoTV241 : GF Vip 6, Lucrezia Selassiè infastidita verso Sophie 'A Manuel ci penso io' #selassiesisters #manuelbortuzzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Lucrezia Selassié Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo gela Lulù: 'Non rompermi i...' Ennesimo confronto tra e 'Lulù' Selassié al La fine del flirt sembra imminente dopo che il nuotatore ha chiesto alla principessa di ... le parole di Lucrezia, mentre Manuel non usa mezzi termini: '...

GF Vip, Bortuzzo tuona su Lulù: 'Hai rotto i cog...ni'. Legame al capolinea Il legame tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia 'Lulù' Selassié è sempre più sfilacciato e non futuribile. Nei giorni scorsi, il 22enne ha più volte respinto le avances della 'Principessa' senza però mai ...

Ennesimo confronto tra e 'Lulù'al La fine del flirt sembra imminente dopo che il nuotatore ha chiesto alla principessa di ... le parole di, mentre Manuel non usa mezzi termini: '...Il legame tra Manuel Bortuzzo e'Lulù'è sempre più sfilacciato e non futuribile. Nei giorni scorsi, il 22enne ha più volte respinto le avances della 'Principessa' senza però mai ...