LIVE Coppa Agostoni 2021 in DIRETTA: 100 km all’arrivo, il gruppo insegue i 7 fuggitivi a 2’40” (Di lunedì 11 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.14 I fuggitivi approcciano per la prima volta lo strappo di Lissolo (2,5 km al 8,7% con punte del 15%). 14.12 Daniel Smarzaro (D’Amico – UM Tools) si è appena ritirato dalla corsa. 14.09 Movistar e Astana Premier-Tech dettano il ritmo in testa al plotone. 14.07 Ora ripida discesa prima del duro strappo di Lissolo, salita conclusiva dell’omonimo circuito (da ripetere quattro volte quest’oggi). 14.04 Il gruppo ha scollinato al GPM di Colle Brianza con un ritardo di 2’41” dai battistrada. 14.01 Siamo vicini al cartello dei meno 100 km all’arrivo. 13.57 Resta invariato il distacco dei fuggitivi dal gruppo. 13.55 Seconda ascesa di giornata: Colle Brianza. 13.52 Superati i primi 70 chilometri di gara. 13.48 Riepiloghiamo il ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.14 Iapprocciano per la prima volta lo strappo di Lissolo (2,5 km al 8,7% con punte del 15%). 14.12 Daniel Smarzaro (D’Amico – UM Tools) si è appena ritirato dalla corsa. 14.09 Movistar e Astana Premier-Tech dettano il ritmo in testa al plotone. 14.07 Ora ripida discesa prima del duro strappo di Lissolo, salita conclusiva dell’omonimo circuito (da ripetere quattro volte quest’oggi). 14.04 Ilha scollinato al GPM di Colle Brianza con un ritardo di 2’41” dai battistrada. 14.01 Siamo vicini al cartello dei meno 100 km. 13.57 Resta invariato il distacco deidal. 13.55 Seconda ascesa di giornata: Colle Brianza. 13.52 Superati i primi 70 chilometri di gara. 13.48 Riepiloghiamo il ...

