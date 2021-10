Ligabue: su Raiplay la prima docu-serie che ripercorre trent’anni tra palco e realtà (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il primo disco, il rapporto con i fan, la consacrazione, i film da regista e poi gli inciampi e i grandi successi: Raiplay racconta LUCIANO Ligabue in “Ligabue – È andata così”, la prima docu-serie, disponibile da domani in esclusiva sulla piattaforma digitale Rai, che ripercorre i 30 anni su e giù da un palco del Liga, attraverso la voce narrante di Stefano Accorsi, con la regia di Duccio Forzano. Un biopic in 7 capitoli, (ciascuno composto da 3 episodi di circa 15 minuti), nel quale Ligabue ripassa le tappe della sua vita, dialogando con Accorsi tra aneddoti, curiosità inedite ed esibizioni esclusive. Nella narrazione Stefano Accorsi è il fedele complice della rockstar in questa avventura che vede coinvolte le testimonianze di tanti ... Leggi su domanipress (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il primo disco, il rapporto con i fan, la consacrazione, i film da regista e poi gli inciampi e i grandi successi:racconta LUCIANOin “– È andata così”, la, disponibile da domani in esclusiva sulla piattaforma digitale Rai, chei 30 anni su e giù da undel Liga, attraverso la voce narrante di Stefano Accorsi, con la regia di Duccio Forzano. Un biopic in 7 capitoli, (ciascuno composto da 3 episodi di circa 15 minuti), nel qualeripassa le tappe della sua vita, dialogando con Accorsi tra aneddoti, curiosità inedite ed esibizioni esclusive. Nella narrazione Stefano Accorsi è il fedele complice della rockstar in questa avventura che vede coinvolte le testimonianze di tanti ...

Ultime Notizie dalla rete : Ligabue Raiplay Sanremo 2022, da Jovanotti a Elisa: Amadeus prepara un'edizione kolossal ...anche i nomi di Loredana Bertè (sta lavorando a un disco con inediti di Gaetano Curreri e Ligabue), ... Caccamo, Mannarino e l'Orchestraccia (la band romana ha appena esordito con uno show su RaiPlay, ...

'Ligabue - È andata così': i miei trent'anni di rock ... con un grande amico a fare da interlocutore: il 12 ottobre arriva in esclusiva su RaiPlay " Ligabue - È andata così ", una docuserie in cui Luciano Ligabue , con la complicità di Stefano Accorsi , ...

