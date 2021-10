“Le storie di Passato e Presente”, un nuovo viaggio di Paolo Mieli da oggi su Rai3 e Rai Storia (Di lunedì 11 ottobre 2021) In onda da oggi 11 ottobre alle ore 13:15 su Rai3 il “viaggio” intrapreso da Paolo Mieli alla scoperta dei grandi temi del Passato. Non è un tema inedito, ma inedita è la prospettiva intrapresa per la nuova edizione de Le storie di Passato e Presente, che arriverà inoltre su Rai Storia alle ore 20:30. Dalle parole dello stesso giornalista, al timone della trasmissione, lo show mostrerà: “Un modello diverso di giovani, a cui difficilmente si dà spazio in tv: quello di ragazzi che possono diventare personaggi a partire dalle cose serie che hanno fatto.” Per un totale di quaranta episodi, in onda da lunedì 11 ottobre a venerdì 4 dicembre, il programma sarà dunque destinato soprattutto a un uditorio più giovane. Un ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 11 ottobre 2021) In onda da11 ottobre alle ore 13:15 suil “” intrapreso daalla scoperta dei grandi temi del. Non è un tema inedito, ma inedita è la prospettiva intrapresa per la nuova edizione de Ledi, che arriverà inoltre su Raialle ore 20:30. Dalle parole dello stesso giornalista, al timone della trasmissione, lo show mostrerà: “Un modello diverso di giovani, a cui difficilmente si dà spazio in tv: quello di ragazzi che possono diventare personaggi a partire dalle cose serie che hanno fatto.” Per un totale di quaranta episodi, in onda da lunedì 11 ottobre a venerdì 4 dicembre, il programma sarà dunque destinato soprattutto a un uditorio più giovane. Un ...

Advertising

ciropellegrino : Da #Salvini un solo tweet su vicenda #Cgil, niente su Fb o IG. E indovinate quanti post o tweet o storie Ig di… - cicap : Settimane ricche di eventi per il CICAP Lombardia. Torna la Razionale e con essa storie del passato recente e nuove… - MichaelGiulian2 : RT @LaPecoraNera8: Mi sveglio presto I pensieri vagano Ripenso a mio padre e del tempo passato con lui Mi raccontava storie inventate Ma il… - Pappo72618032 : @Sarq802682681 Esatto, è frigida, sembra avere traumi non superati, magari non è nemmeno etero ma non lo sa. Se ha… - lanzi53 : RT @IOdonna: La dea Tacita Muta è un'emblema delle donne costrette così spesso a zittire la propria voce e il proprio pensiero. Lo racconta… -

Ultime Notizie dalla rete : storie Passato Open house Napoli, oltre 15mila ingressi per la terza edizione ...esperienziali che hanno portato le persone non solo a conoscere i luoghi ma anche le loro storie. "... il moderno e il contemporaneo, fedele alla mission di Open House di connettere passato presente e ...

Il Consiglio regionale al Salone internazionale del libro 2021 di Torino ... musiche, parole e storie che hanno "conquistato" il mondo, un omaggio alla tradizione e alla ... Tra passato e futuro: la vita dopo la pandemia Le nuove abitudini che, con la pandemia, hanno modicato l'...

Storie dal passato: illustrazioni e fossili a Besano varesenews.it In passato gigantesche eruzioni vulcaniche su Marte - Focus.it Uno studio dimostra che su Marte in passato sono avvenute eruzioni vulcaniche gigantesche, che hanno inciso sul clima del Pianeta Rosso.

“Ruote nella storia”, grande successo per la tappa grottammarese GROTTAMMARE – L’Antico Borgo di Grottammare ha abbracciato le eleganti vetture che hanno preso parte alla manifestazione “Ruote nella Storia 2021”, il tour di raduni nazionali dedicato ai cultori e po ...

...esperienziali che hanno portato le persone non solo a conoscere i luoghi ma anche le loro. "... il moderno e il contemporaneo, fedele alla mission di Open House di connetterepresente e ...... musiche, parole eche hanno "conquistato" il mondo, un omaggio alla tradizione e alla ... Trae futuro: la vita dopo la pandemia Le nuove abitudini che, con la pandemia, hanno modicato l'...Uno studio dimostra che su Marte in passato sono avvenute eruzioni vulcaniche gigantesche, che hanno inciso sul clima del Pianeta Rosso.GROTTAMMARE – L’Antico Borgo di Grottammare ha abbracciato le eleganti vetture che hanno preso parte alla manifestazione “Ruote nella Storia 2021”, il tour di raduni nazionali dedicato ai cultori e po ...