Le giovani calciatrici afghane trovano rifugio in Inghilterra | Chelsea e Leeds sono pronte ad aiutarle

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Le 35delle nazionalili, che il mese scorso si erano rifugiate in Pakistan per fuggire dai talebani , verranno accolte nel Regno Unito insieme alle loro famiglie. Le ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : giovani calciatrici

Tuttocampo

... che ha seguito l'esodo delle. Diversi club britannici, tra cui il Chelsea e il Leeds United , si sono già impegnati a sostenere la permanenza dellesportive nel Regno Unito.Il visto provvisorio delle ragazze scade domani e, senza un altro Paese disposto ad accoglierle, lesarebbero state costrette a tornare nel loro Paese. La maggior parte delle, che ...FIFA 22, i consigli per la modalità Carriera: i giovani calciatori sui quali puntare per avere un futuro assicurato nel corso delle stagioni ...Il trauma dello scorso campionato quando sono evaporati circa 800 mila euro a causa del mancato raggiungimento del minutaggio minimo degli Under 23, come previsto dalla “legge Melandri”, in via degli ...