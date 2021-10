Juve, stop per McKennie: risentimento muscolare in Nazionale per l’americano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo Rabiot, colpito dal Covid-19, Allegri perde un’alta pedina a centrocampo. Si tratta di Weston McKennie. Il centrocampista americano non è stato convocato per la gara tra USA e Panama (persa nella notte dalla Nazionale a stelle e strisce). Per lui, si tratta di un risentimento muscolare alla coscia destra. La Juventus però non è molto preoccupata sulle sue condizioni. Gli esami ai quali si è sottoposto McKennie, infatti, non hanno evidenziato lesioni e il giocatore è già pronto a tornare ad allenarsi. Al massimo potrebbe saltare la gara con la Roma per precauzione. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo Rabiot, colpito dal Covid-19, Allegri perde un’alta pedina a centrocampo. Si tratta di Weston. Il centrocampista americano non è stato convocato per la gara tra USA e Panama (persa nella notte dallaa stelle e strisce). Per lui, si tratta di unalla coscia destra. Lantus però non è molto preoccupata sulle sue condizioni. Gli esami ai quali si è sottoposto, infatti, non hanno evidenziato lesioni e il giocatore è già pronto a tornare ad allenarsi. Al massimo potrebbe saltare la gara con la Roma per precauzione. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Bertolca10 : Altro stop in casa Juve: #McKennie out nella gara tra USA e Panama. Affaticamento al quadricipite la diagnosi. A ri… - infoitsport : Non basta la doppietta di Eusepi: primo stop della Juve Stabia a Catania - Adri_JUVE : @rosyniro Si oggi assolutamente in forma ..ha tenuto passo per tutta la gara alle Mercedes e RedBull..tanto che… - gilnar76 : Ultimissime Juve: Rabiot a rischio lungo stop, Italiano fa chiarezza su Vlahovic #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - sportli26181512 : #Juve, la gioia di #KaioJorge: 'Felice di poter giocare': Il calciatore brasiliano non vede l'ora di poter aiutare… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve stop Catania - Juve Stabia 3 - 2: etnei in crescita, vittoria preziosa SECONDO TEMPO 1° nel Catania, Ceccarelli sostituisce Piccolo; 8° splendido stop di Moro e ... 14° Ceccarelli lancia Moro il cui diagonale che sfiora il palo! 15° nella Juve Stabia, Schiavi e Stoppa ...

Juve, Maressa sulle orme di Gavi Ange Chibozo , classe 2003, era stato voluto nella bolla della prima squadra da Sarri - alla ripresa dopo lo stop per la pandemia - un anno e mezzo fa. Un paio di seri infortuni ha rallentato l'...

Juve Stabia, Novellino fa mea culpa dopo lo stop di Catania Stavolta fa mea culpa, per la prima sconfitta stagionale giunta a Catania. Walter Novellino difende a spada tratta la “sua” Juve Stabia dopo lo stop che lascia non poca amarezza ...

