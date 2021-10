Il sito della Cgil sotto attacco hacker | «Tutto è iniziato da sabato | è la prova che l’assalto fosse preparato»

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Gli attacchi allaarrivano anche via internet, dopodi9 settembre alla sede nazionale di Roma. Per ore questa mattina, ildel sindacato è risultato irraggiungibile. All’inizio i responsabiliavevano ipotizzato un grande traffico legato alle vicendemanifestazione contro il Green pass, nella quale è stata letteralmente devastata la sede del sindacato da gruppi guidati dai vertici di Forza nuova e attivisti del movimento IoApro. Con il passare delle ore, è invece maturata la convinzione da parte del sindacato di uninformatico in corso di tipo DDoS, che convoglia su unun enorme flusso di traffico fino a farlo crollare. Dallo scorso, infatti, dalla ...

Sospesa la vice questore Alessandra Schilirò, la poliziotta che aveva parlato dal palco della manifestazione dei 'n… - E' in corso un attacco hacker al sito del sindacato della Cgil - Scontri al corteo di Roma, 12 persone arrestate, anche i vertici di Forza Nuova. Dopo gli attacchi, aperte tutte le…

Cgil, attacco hacker dopo quello alla sede di Roma . Il sito web della Cgil è da stamattina irraggiungibile per un attacco hacker . Si tratta - spiegano alla Cgil - di un'azione informatica di disturbo, volontaria e strutturata, ovvero con la tipologia di ...