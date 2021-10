I gruppi neofascisti inducono alla violenza un popolo depresso e impaurito. Sciogliamoli! (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le violenze e le devastazioni contro la sede nazionale della Cgil e i danni provocati al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I dimostrano che non si deve parlare di populismo, ma di un popolo stanco, depresso, impaurito dalle prospettive di perdita di lavoro e divenuto facile preda della violenza neofascista e in particolare degli attori di Forza Nuova. L’azione di coloro che hanno fomentato la paura, dalla quale scaturisce la guerra, è effettivamente riprovevole. Siamo entrati certamente in un periodo di lotta che non cesserà con le ulteriori limitazioni al diritto di associazione (di cui all’articolo 17 della Costituzione) e proseguirà non sappiamo per quanto tempo. In questa situazione bisogna tener presente che pochi esponenti neofascisti sono riusciti a spingere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le violenze e le devastazioni contro la sede nazionale della Cgil e i danni provocati al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I dimostrano che non si deve parlare di populismo, ma di unstanco,dalle prospettive di perdita di lavoro e divenuto facile preda dellaneofascista e in particolare degli attori di Forza Nuova. L’azione di coloro che hanno fomentato la paura, dquale scaturisce la guerra, è effettivamente riprovevole. Siamo entrati certamente in un periodo di lotta che non cesserà con le ulteriori limitazioni al diritto di associazione (di cui all’articolo 17 della Costituzione) e proseguirà non sappiamo per quanto tempo. In questa situazione bisogna tener presente che pochi esponentisono riusciti a spingere ...

Ultime Notizie dalla rete : gruppi neofascisti Fascinorosi ...per l'inchiesta di Fanpage 'Lobby Nera' e per i presunti legami con gli ambienti neofascisti ... Alba Dorata e gli altri gruppi di estrema destra europea In Grecia , Alba Dorata fu fondata negli Anni 80 ...

Scontri a Roma, aperte due inchieste. Draghi alla Cgil: abbraccio con Landini ...sta sottraendo all'unità delle forze democratiche e repubblicane contro i neofascisti che attaccano lo Stato. Un evidente passo indietro rispetto a Fiuggi" Lollobrigida (Fdi): Draghi sciolga gruppi ...

"Gruppi neofascisti, vanno sciolti dallo Stato" il Resto del Carlino I gruppi neofascisti inducono alla violenza un popolo depresso e impaurito. Sciogliamoli! Le violenze e le devastazioni contro la sede nazionale della Cgil e i danni provocati al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I dimostrano che non si deve parlare di populismo, ma di un popolo stanco ...

Movimenti neofascisti, il segnale concreto che il governo deve dare Draghi va da Landini, l’abbraccio alla Cgil. Il Pd presenta mozione in Senato per sciogliere Forza Nuova. Psi e Iv fanno lo stesso. La destra ambigua.

