GP Turchia: Hamilton e le scelte sbagliate (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il GP di Turchia è un boccone amaro per la Mercedes e per Lewis Hamilton. Il cambio di motore ha obbligato l’eptacampione ad una gara di rimonta, ma per come si erano messe le cose in pista, l’occasione è stata sprecata. Dopo la Russia, in cui Max Verstappen ha cambiato l’intera power unit, Lewis era balzato al comando del mondiale con due punti di vantaggio. Dopo Istanbul, “Super Max” è ritornato davanti, con un +6: quattro punti in più! A Sochi, la Red Bull ha capitalizzato al meglio la penalità rispetto alla Mercedes. Non a caso, in seno al team di Brackley i musi erano lunghi. Soprattutto se si pensa al motivo di una disfatta, frutto di decisioni sbagliate e non di un potenziale tecnico che consegnava alle Frecce Nere una superiorità disarmante (e infatti Valtteri Bottas ha vinto la gara). Analizziamo questi errori. F1, GP ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il GP diè un boccone amaro per la Mercedes e per Lewis. Il cambio di motore ha obbligato l’eptacampione ad una gara di rimonta, ma per come si erano messe le cose in pista, l’occasione è stata sprecata. Dopo la Russia, in cui Max Verstappen ha cambiato l’intera power unit, Lewis era balzato al comando del mondiale con due punti di vantaggio. Dopo Istanbul, “Super Max” è ritornato davanti, con un +6: quattro punti in più! A Sochi, la Red Bull ha capitalizzato al meglio la penalità rispetto alla Mercedes. Non a caso, in seno al team di Brackley i musi erano lunghi. Soprattutto se si pensa al motivo di una disfatta, frutto di decisionie non di un potenziale tecnico che consegnava alle Frecce Nere una superiorità disarmante (e infatti Valtteri Bottas ha vinto la gara). Analizziamo questi errori. F1, GP ...

