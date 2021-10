Giga Cucine, ancora una multinazionale che chiude e fugge (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Purtroppo siamo incappati in una multinazionale che, dopo averci comprati, non ha intenzione di investire in Italia”. Dalle parole di un operaio in presidio sotto la Regione Toscana, l’ennesima delocalizzazione di una fabbrica dell’area fiorentina, la Giga Grandi Cucine a Scandicci. Con 40 lavoratori e lavoratrici specializzati in Cucine professionali, dagli alberghi agli yacht, che, a soli tre giorni da un incontro fissato da tempo, si sono sentiti comunicare la liquidazione dell’azienda e il loro licenziamento. In risposta, dopo il … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Purtroppo siamo incappati in unache, dopo averci comprati, non ha intenzione di investire in Italia”. Dalle parole di un operaio in presidio sotto la Regione Toscana, l’ennesima delocalizzazione di una fabbrica dell’area fiorentina, laGrandia Scandicci. Con 40 lavoratori e lavoratrici specializzati inprofessionali, dagli alberghi agli yacht, che, a soli tre giorni da un incontro fissato da tempo, si sono sentiti comunicare la liquidazione dell’azienda e il loro licenziamento. In risposta, dopo il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

cgiltoscana : RT @CgilFirenze: Azienda messa in #liquidazione, 40 licenziamenti: Giga Cucine (Scandicci), stamani a #Firenze lo sciopero e il presidio de… - CgilFirenze : Azienda messa in #liquidazione, 40 licenziamenti: Giga Cucine (Scandicci), stamani a #Firenze lo sciopero e il pres… - iltirreno : Le due vertenze in Toscana: le prossime tappe - AziendaliCrisi : La Giga Grandi Cucine chiude a Scandicci e annuncia il licenziamento dei 40 dipendenti. In Veneto 200 a rischio cau… - CuoreEconomico : Lunedì 11 ottobre è convocato in Regione il tavolo in plenaria, con azienda e sindacati. @FabianiValerio… -