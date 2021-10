GFVip 6 | due amari confronti | Amedeo e Vera Gianmaria e il triangolo

Advertising

GrandeFratello : Lulù sente un sentimento molto forte nei confronti di Manuel... ma la lontananza tra i due si fa sempre più decisiv… - MDL7oFficial : #gfvip ma si sono messi d'accordo Alex e soleil che palle sti due coglioni - Gia_Uss90 : Che due coglioni questo che sembra sempre sul set di Centovetrine quando parla #GFVIP - koe0712 : 'Dovevi provarci con Manuel' 'No dovevi provarci tu' 'Con Fabri al tavolo' Sono uguali queste due, e forse non ci arriverete mai. #gfvip - MinakoainoStan : RT @mariahsbubble: Inchinatevi tutti dinanzi alla Preferita del Pubblico per ben DUE volte di fila. Miss Miriana Trevisan. ?? #GFVIP https… -

Ultime Notizie dalla rete : GFVip due

, Vera Miales nella casa in abito da sposa: 'Ho avuto una gravidanza isterica'. Sollievo per ... Come vedi non sono incinta, fare un figlio si decide in. Mi manchi tanto. Mi sono vestita così di ...Il discorso che il giovane nuotatore ha fatto alla principessa etiope sembra non aver colto nel segno… Ihanno intesocose diverse? Andiamo a vedere cosa è successo.GF Vip, Miriana Trevisan riceve la visita di Pago: "Gli voglio un gran bene" Per Miriana Trevisan questa puntata del GF Vip è stata molto speciale, ...Miriana scoppia in lacrime non appena vede Pago. “Sei grandiosa, te lo dicono tutti. Tua mamma mi ha detto di dirti che c’è e che ti ama da impazzire. Sei un angelo e devi ballare, nella casa”, la inc ...