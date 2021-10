Frattaminore | Bencinvenga proclamato per la seconda volta sindaco

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Frattaminore Bencinvenga

Fanpage.it

In sei centri non capoluogo superiori ai 15 mila abitanti partita chiusa al primo turno Sindaci già eletti anche a Arzano, Brusciano, Frattaminore, Santa Maria e Sessa ..."Impressionante, incredibile, sono davvero senza parole. Sono di nuovo sindaco di Frattaminore con un risultato che speravo fosse importante ma non così schiacciante e senza appello. Una fiducia immen ...