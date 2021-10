Forza Nuova, mozione Pd per chiedere scioglimento (Di lunedì 11 ottobre 2021) Due mozioni per chiedere lo scioglimento di Forza Nuova dopo l’assalto alla sede della Cgil e dopo gli scontri avvenuti sabato a Roma, nella giornata caratterizzata dalla manifestazione No Green Pass nella capitale. PD – La mozione del Pd, depositata alla Camera e al Senato, impegna il governo “a dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e alla conseguente normativa vigente adottando i provvedimenti di sua competenza per procedere allo scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana”. “Già da alcuni ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 ottobre 2021) Due mozioni perlodidopo l’assalto alla sede della Cgil e dopo gli scontri avvenuti sabato a Roma, nella giornata caratterizzata dalla manifestazione No Green Pass nella capitale. PD – Ladel Pd, depositata alla Camera e al Senato, impegna il governo “a dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e alla conseguente normativa vigente adottando i provvedimenti di sua competenza per procedere allodie di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana”. “Già da alcuni ...

stanzaselvaggia : L’esponente di Forza Nuova Giuliano Castellino, ultras della Roma, tra i leader della manifestazione no green pass… - NicolaPorro : Giusto indignarsi per gli scontri a Roma. Ma la sinistra non fiatava quando i “suoi” rovesciavano i banchetti del… - sbonaccini : Forza Nuova va sciolta. Adesso. - Perla19733917 : RT @PicenusPrimus: Scanzi ha fatto vedere solo i volti dei 2 leaders di Forza Nuova, che stavano semplicemente lì, senza far nulla. Ma da l… - 76mauro4 : I due leader di forza nuova saranno pure i responsabili....ma perché non paga pure e soprattutto chi doveva contr… -