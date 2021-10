Draghi in visita alla Cgil, Landini “Segnale importante” (Di lunedì 11 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, si è recato nella sede nazionale della Cigl, in corso d’Italia, a Roma. Ad accoglierlo il segretario generale, Maurizio Landini, e gli applausi dei dipendenti. Una visita di solidarietà e vicinanza al sindacato, dopo gli attacchi subiti sabato pomeriggio.“Ho ringraziato il presidente Draghi per la visita, che un significato molto importante per quanto avvenuto. Il presidente ha voluto segnalare la vicinanza dell’intero governo e di tutte le istituzioni per impedire un passato che non vogliamo ritorni. E’ fatto non scontato ma particolarmente importante e significativo”, ha detto Landini al termine della visita del premier. “Ci ha informati che ci sarà una discussione con il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Mario, si è recato nella sede nazionale della Cigl, in corso d’Italia, a Roma. Ad accoglierlo il segretario generale, Maurizio, e gli applausi dei dipendenti. Unadi solidarietà e vicinanza al sindacato, dopo gli attacchi subiti sabato pomeriggio.“Ho ringraziato il presidenteper la, che un significato moltoper quanto avvenuto. Il presidente ha voluto segnalare la vicinanza dell’intero governo e di tutte le istituzioni per impedire un passato che non vogliamo ritorni. E’ fatto non scontato ma particolarmentee significativo”, ha dettoal termine delladel premier. “Ci ha informati che ci sarà una discussione con il ...

