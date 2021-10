Donna si lancia dal viadotto e muore | tragedia sulla Palermo-Sciacca

Leggi su monrealelive

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Avrebbe lasciato un biglietto di scuse ai familiari, poi è andata sullo scorrimento veloce per togliersi la vita. La, 52 anni, cuoca, è morta questo pomeriggio in un ospedale didove è stata condotta a bordo di un elicottero del 118. È giunta in ospedale in condizioni più che disperate dopo aver fatto (Monrealelive.it)