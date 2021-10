Crisi dei microchip, l'Europa vara un piano che rischia di arrivare in ritardo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tra i tanti problemi attuali dell'Unione Europea ce n'è uno molto urgente da risolvere: abbiamo bisogno di ricostruire la nostra capacità di produzione di microchip e circuiti integrati per abbassare la dipendenza dal mercato asiatico, ancora dominante, e garantirci la cosiddetta sovranità tecnologica duratura. Lo stiamo facendo per le batterie, ma i chip sono qualcosa di trasversale e ormai presente in ogni oggetto, siano missili o tostapane. L'industria elettronica dell'Unione ha chiesto alla Commissione e al Parlamento di creare una strategia comunitaria e da questa domanda è arrivata una proposta di legge, l'European Chips Act. Ma fino a quando questa non diventerà concreta gli effetti sulle produzioni elettroniche e soprattutto sui programmi militari potrebbero rivelarsi tardivi, difficili da valutare e forieri di problemi. Con questo provvedimento la Ue vuole ... Leggi su panorama (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tra i tanti problemi attuali dell'Unione Europea ce n'è uno molto urgente da risolvere: abbiamo bisogno di ricostruire la nostra capacità di produzione die circuiti integrati per abbassare la dipendenza dal mercato asiatico, ancora dominante, e garantirci la cosiddetta sovranità tecnologica duratura. Lo stiamo facendo per le batterie, ma i chip sono qualcosa di trasversale e ormai presente in ogni oggetto, siano missili o tostapane. L'industria elettronica dell'Unione ha chiesto alla Commissione e al Parlamento di creare una strategia comunitaria e da questa domanda è arrivata una proposta di legge, l'European Chips Act. Ma fino a quando questa non diventerà concreta gli effetti sulle produzioni elettroniche e soprattutto sui programmi militari potrebbero rivelarsi tardivi, difficili da valutare e forieri di problemi. Con questo provvedimento la Ue vuole ...

Raiofficialnews : “Nei 7 capitoli di #LigabueLaSerie racconto il mio rapporto con il pubblico, i grandi momenti di crisi della mia ca… - mannocchia : “Prima della crisi un chilo di lenticchie costava mille lire libanesi, oggi ne costa 23 mila. Prima della crisi le… - emergency_ong : Crisi #Afghanistan, @emergency_ong si unisce a ENNA (European Network of NGO’s in Afghanistan) in una lettera apert… - fgpsapienza : RT @Asseprim: ??Imprese dei servizi professionali #AsseprimFocus: cresce il clima di fiducia. +20% di richiesta di credito rispetto al 2020.… - statodelsud : Crisi dei microchip, l’Europa vara un piano che rischia di arrivare in ritardo -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi dei Ue, 60 mila pass ferroviari gratuiti per 18 - 20enni ... ha sottolineato il vice presidente della commissione Margaritis Schinas facendo riferimento alla crisi del Covid e spiegando come nell'Anno europeo dei giovani la mobilità interna potrà contare ...

Valenzano ha il suo direttore artistico: è il produttore cinematografico Vito Caggianelli ... l'audiovisivo, la radio, i videogiochi, i libri, i giornali e le riviste, le arti visive, l'architettura e la pubblicità - sono qualcosa di più di uno dei tanti settori da salvare dalla crisi ...

Crisi dei chip: Sony e TSMC valutano alleanza per la produzione HDblog Spie «vere» e spie di burro (d’arachidi) Buongiorno, dai simboli come Cristoforo Colombo al cemento e ai milioni del colosso cinese Evergrande; da un Nobel che invita tutti gli studiosi a «sporcarsi le mani» a James Bond che (tra le altre im ...

Focus su ammortizzatori sociali e blocco dei licenziamenti con Alessandro Mugnai Cgil La situazione di vari comparti lavorativi, ingabbiati fra gli ammortizzatori sociali prossimi alla scadenza o già scaduti e l’impossibilità di procedere con i licenziamenti fino al 31 ottobre, sta pro ...

... ha sottolineato il vice presidente della commissione Margaritis Schinas facendo riferimento alladel Covid e spiegando come nell'Anno europeogiovani la mobilità interna potrà contare ...... l'audiovisivo, la radio, i videogiochi, i libri, i giornali e le riviste, le arti visive, l'architettura e la pubblicità - sono qualcosa di più di unotanti settori da salvare dalla...Buongiorno, dai simboli come Cristoforo Colombo al cemento e ai milioni del colosso cinese Evergrande; da un Nobel che invita tutti gli studiosi a «sporcarsi le mani» a James Bond che (tra le altre im ...La situazione di vari comparti lavorativi, ingabbiati fra gli ammortizzatori sociali prossimi alla scadenza o già scaduti e l’impossibilità di procedere con i licenziamenti fino al 31 ottobre, sta pro ...