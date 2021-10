Covid Italia, Pregliasco: “Fuori dal tunnel in primavera” (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Sì la luce in fondo al tunnel si vede” come dice l’immunologo Alberto Mantovani in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, “ma ‘adda passà ‘a nuttata’”. Il virologo Fabrizio Pregliasco cita Eduardo De Filippo per dire, riguardo al coronavirus, che “dobbiamo ancora stringere i denti, immaginando questo inverno come l’ultima battaglia rispetto a possibili recrudescenze legate al fatto – spiega all’Adnkronos Salute il docente della Statale di Milano – che si inseriscono tutti gli elementi di rischio: riaperture, scuola aperta, lavoro in presenza, un distanziamento sempre meno attuato. Quindi io penso – prevede l’esperto – che ci potrebbe essere un’altra ‘ondina’” di Covid-19, “però ritengo che la primavera ci porterà Fuori dall’emergenza”. Tuttavia, chiarisce il virologo, “non ci sarà una dichiarazione ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Sì la luce in fondo alsi vede” come dice l’immunologo Alberto Mantovani in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, “ma ‘adda passà ‘a nuttata’”. Il virologo Fabriziocita Eduardo De Filippo per dire, riguardo al coronavirus, che “dobbiamo ancora stringere i denti, immaginando questo inverno come l’ultima battaglia rispetto a possibili recrudescenze legate al fatto – spiega all’Adnkronos Salute il docente della Statale di Milano – che si inseriscono tutti gli elementi di rischio: riaperture, scuola aperta, lavoro in presenza, un distanziamento sempre meno attuato. Quindi io penso – prevede l’esperto – che ci potrebbe essere un’altra ‘ondina’” di-19, “però ritengo che laci porteràdall’emergenza”. Tuttavia, chiarisce il virologo, “non ci sarà una dichiarazione ...

