Calcio: Atalanta, Djimsiti operato all’avambraccio sinistro, un mese di stop (Di lunedì 11 ottobre 2021) Bergamo, 11 ott. – (Adnkronos) – Il difensore dell’Atalanta Berat Djimsiti è stato sottoposto questa mattina ad intervento chirurgico di riduzione della frattura scomposta a carico di radio e ulna dell’avambraccio sinistro. Lo rende noto il club orobico in un comunicato sul sito ufficiale dove aggiunge che “tra qualche giorno il difensore nerazzurro riprenderà gli allenamenti: i tempi previsti per il rientro in campo sono all’incirca di trenta giorni”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 ottobre 2021) Bergamo, 11 ott. – (Adnkronos) – Il difensore dell’Beratè stato sottoposto questa mattina ad intervento chirurgico di riduzione della frattura scomposta a carico di radio e ulna dell’avambraccio. Lo rende noto il club orobico in un comunicato sul sito ufficiale dove aggiunge che “tra qualche giorno il difensore nerazzurro riprenderà gli allenamenti: i tempi previsti per il rientro in campo sono all’incirca di trenta giorni”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

