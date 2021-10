Cagliari | è allarme difesa

(Di lunedì 11 ottobre 2021)- Ceppitelli e Walukiewicz ancora alle prese con guai fisici, Godin e Caceres di ritorno dal Brasile a poche ore dalla partita: per ilè un vero rebus lada schierare ...

- Ceppitelli e Walukiewicz ancora alle prese con guai fisici, Godin e Caceres di ritorno dal Brasile a poche ore dalla partita: per ilè un vero rebus la difesa da schierare domenica alle 12.30 contro la Sampdoria . E contando che sono altri due ( Nandez e Pereiro ) gli uruguayani che rientreranno tardi dagli impegni con la ...Quando poco dopo le 23 del 14 ottobre atterrerà a Roma Fiumicino il volo partito daalle ... A testimoniarlo è l'lanciato, nel 1994, dal nuovo amministratore delegato, Roberto Schisano, ...Sono 33 gli infermieri sospesi dall'Aou di Cagliari a causa del loro rifiuto di sottoporsi alla vaccinazione per Covid 19."Sono 33 gli infermieri sospesi dall'Aou di Cagliari. Il motivo è il rifiuto della vaccinazione per Covid 19 e l'applicazione del D.L. 44 del 01/04/2021. Questo ha comportato la sottrazione dalle Unit ...