Biglietti Inter-Juventus: tutte le informazioni utili, ecco come trovarli (Di lunedì 11 ottobre 2021) Domenica 24 ottobre, sul prato di San Siro, l'Inter affronterà la Juventus nel big match valido per la nona giornata di Serie A 2021/2022. Una sfida da non perdere allo stadio Meazza, che si prepara ad ospitare i tifosi in un'atmosfera unica. I Biglietti saranno acquistabili online su Inter.it/tickets e non saranno cedibili a terze persone, e si ricorda che si potrà accedere allo stadio solo esibendo agli ingressi il Green Pass. Le modalità di vendita: La prima fase di vendita prenderà il via alle ore 10.30 di martedì 12 ottobre, e sarà esclusivamente riservata ai soli abbonati alla stagione 2019/2020 che potranno acquistare fino a 2 Biglietti all'Interno del proprio settore o in altri vicini resi disponibili in fase d'acquisto. Mercoledì 13 ottobre fino alla mezzanotte sarà invece ...

Ultime Notizie dalla rete : Biglietti Inter Abbonamenti: Inter e Milan aspettano l'apertura al 100%, per Napoli e Juve solo biglietti Ai tifosi tesserati nei Club Doc viene riservato il diritto di prelazione per i biglietti di ogni singola partita, la procedura consente l'acquisto di un massimo di quattro tagliandi ciascuno. Dunque ...

Women: blucerchiate al lavoro in vista di Samp - Inter Sampdoria Women al lavoro in vista del match con l'Inter, in programma sabato, al 'Garrone' di Bogliasco (ore 12.30, diretta TIMVISION). Il gruppo si è ... Biglietti . La gara con le nerazzurre sarà ...

Juventus, tutte le info sui biglietti Inter Sito Ufficiale Biglietti Inter-Juventus: tutte le informazioni utili, ecco come trovarli Domenica 24 ottobre, sul prato di San Siro, l’Inter affronterà la Juventus nel big match valido per la nona giornata di Serie A 2021/2022. Le informazioni per l'acquisto dei tagliandi ...

La Serie A riapre gli stadi al 75%: la situazione abbonamenti per Inter, Milan e Juventus La riapertura degli stadi al 75% rappresenta un nuovo punto di partenza per le società di calcio in Italia, che stanno già riflettendo su come impostare la campagna abbonamenti per la stagione attualm ...

