Basket, la nazionale italiana con sindrome di down è campione d’Europa (Di lunedì 11 ottobre 2021) La straordinaria annata di sport italiano si arricchisce di un nuovo, grande trionfo. La nazionale italiana di Basket con sindrome di down si conferma la squadra più forte d’Europa, grazie alla vittoria in finale per 21-12 contro la Turchia. Dopo il trionfo continentale del 2017, i ragazzi di Giuliano Bufacchi si confermano e conquistano la vittoria negli Euro TriGames 2021 di Ferrara. Soddisfatto ed emozionato il selezionatore azzurro: “Tra gli allori vinti negli ultimi anni, questo è stato di certo il più faticoso, il più sofferto e forse il più bello – confessa – Poi in casa, col palazzetto pieno, è un’emozione unica. La Turchia ci aveva sorpreso durante il girone, confermando una grande crescita negli ultimi anni. I ragazzi sono stati meravigliosi, hanno seguito tutte le nostre ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) La straordinaria annata di sport italiano si arricchisce di un nuovo, grande trionfo. Ladicondisi conferma la squadra più forte, grazie alla vittoria in finale per 21-12 contro la Turchia. Dopo il trionfo continentale del 2017, i ragazzi di Giuliano Bufacchi si confermano e conquistano la vittoria negli Euro TriGames 2021 di Ferrara. Soddisfatto ed emozionato il selezionatore azzurro: “Tra gli allori vinti negli ultimi anni, questo è stato di certo il più faticoso, il più sofferto e forse il più bello – confessa – Poi in casa, col palazzetto pieno, è un’emozione unica. La Turchia ci aveva sorpreso durante il girone, confermando una grande crescita negli ultimi anni. I ragazzi sono stati meravigliosi, hanno seguito tutte le nostre ...

