Barbara D’Urso criticata | “Sei una cafona”

Leggi su solodonna

(Di lunedì 11 ottobre 2021)tornerà oggi su Canale 5 con una nuova puntata di Pomeriggio 5. In attesa di tornare in tv, la conduttrice ha pubblicato alcuni scatti su Instagram in cui indossa una giacca di Balenciaga e in cui non manca un sorriso contagioso. Tra i commenti, però, non sono mancate le critiche!è pronta a ricominciare la settimana con una nuova puntata di Pomeriggio 5, che Articolo completo: dal blog SoloDonna