Anticipazioni Uomini e Donne registrazione del 10/10/2021: gli aggiornamenti (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ci sono nuove Anticipazioni per quanto riguarda la registrazione di Uomini e Donne avvenuta domenica 10 ottobre 2021, in cui Matteo Fioravanti ha fatto la sua scelta, ma questa volta si parla anche di Andrea Nicole e Gemma Galgani. Entrambe si sono lasciate andare a focosi baci con i loro corteggiatori, anche se l'opinionista Gianni Sperti continua ad avere forti dubbi su Ciprian, che al momento sta cercando di conquistare Nicole. Nella stessa registrazione anche il cavaliere Marcello, che fino a poco tempo fa si frequentava con Ida Platano, si è abbandonato ad un fragoroso pianto, lasciando il pubblico senza parole. Andrea Nicole si apre con due corteggiatori: scattano i baci La tronista Andrea Nicole, conosciuta per il suo percorso di trasformazione da uomo a donna, sta proseguendo ...

