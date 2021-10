"Allora inizia a non rompermi i cog***". Manuel Bortuzzo mai visto, brutalizzata Lulù: brividi nella casa (Di lunedì 11 ottobre 2021) Manuel Bortuzzo dice no, per l'ennesima volta. Di Lulù, una delle tre principesse, non ne vuole sapere. Insomma, la storia al Gf Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, naufraga a tempo record. “Ma possiamo provare a cercare di andare avanti? A me questa cosa rende molto triste, io voglio che tutto si migliori fra me e te. Possiamo almeno provare? Non voglio che tu sia falso, ovviamente, sarei pazza lo volessi”, confessa Lulù. “Proviamoci da domani mattina? Valutiamo da domani mattina, dai. Se dentro di me ho voglia di darti un bacio, posso avere la possibilità di dartelo? Io voglio farti vedere la persona che sono fuori, qua per me è molto stressante. Non fossilizziamoci sui problemi. Andiamo avanti”. La principessa più tenta di baciare Manuel, che rifiuta e va a dormire con ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021)dice no, per l'ennesima volta. Di, una delle tre principesse, non ne vuole sapere. Insomma, la storia al Gf Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, naufraga a tempo record. “Ma possiamo provare a cercare di andare avanti? A me questa cosa rende molto triste, io voglio che tutto si migliori fra me e te. Possiamo almeno provare? Non voglio che tu sia falso, ovviamente, sarei pazza lo volessi”, confessa. “Proviamoci da domani mattina? Valutiamo da domani mattina, dai. Se dentro di me ho voglia di darti un bacio, posso avere la possibilità di dartelo? Io voglio farti vedere la persona che sono fuori, qua per me è molto stressante. Non fossilizziamoci sui problemi. Andiamo avanti”. La principessa più tenta di baciare, che rifiuta e va a dormire con ...

Advertising

Francym97 : RT @ipocodriaca: OK ALLORA INIZIA A NON ROMPERMI I COGLIONI #GFVIP - Gresy73 : RT @pazzeska6: lulù: io vorrei vivere serenamente qua dentro manuel: ok allora inizia a non rompermi i coglioni per queste cose ????????… - taetaesslutt : @cinnamongirlLDR allora inizia dalla prima pagina - BasilioGiuseppe : @erretti42 Credo sia l'esempio lampante di quanto 'noi' italiani (talvolta anche i comuni cittadini) dimentichino,… - tweetofliana : RT @pazzeska6: lulù: io vorrei vivere serenamente qua dentro manuel: ok allora inizia a non rompermi i coglioni per queste cose ????????… -

Ultime Notizie dalla rete : Allora inizia Manuel Bortuzzo a Lulù Selassié "non rompermi i coglio*i"/ "Mi fai seccare le pall*!" ... spiegandole una volta per tutte le ragioni che lo hanno spinto a prendere le distanze: "Inizia a ... ma gelosa di che cosa? Fai le facce di mer*a tipo 'l'hai fatto con lei non lo fai con me' e allora? ...

Lazio - Inter, i dubbi di formazione. Davanti Inzaghi farà una scelta obbligata Inizia la settimana di Lazio - Inter . La sfida vedrà Inzaghi impegnato in scelte di formazione non ... 'Dopo la scorsa sosta con le nazionali, il Toro fu schierato subito dall'inizio, ma allora l'Inter ...

Gf Vip, Manuel Bortuzzo mai visto: "Allora inizia a non rompermi i cog***". Brutlizzata Lulù, brividi nella casa LiberoQuotidiano.it ... spiegandole una volta per tutte le ragioni che lo hanno spinto a prendere le distanze: "a ... ma gelosa di che cosa? Fai le facce di mer*a tipo 'l'hai fatto con lei non lo fai con me' e? ...la settimana di Lazio - Inter . La sfida vedrà Inzaghi impegnato in scelte di formazione non ... 'Dopo la scorsa sosta con le nazionali, il Toro fu schierato subito dall'inizio, mal'Inter ...