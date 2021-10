Una "freccia" in più per la Cremonese, è rientrato Strizzolo (Di domenica 10 ottobre 2021) Cremona - La Cremonese , pur essendo domenica, si è allenata anche questa mattina. Mister Pecchia , infatti, non vuole lasciare nulla al caso ed è deciso a far continuare il felice momento che ha ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 10 ottobre 2021) Cremona - La, pur essendo domenica, si è allenata anche questa mattina. Mister Pecchia , infatti, non vuole lasciare nulla al caso ed è deciso a far continuare il felice momento che ha ...

Una "freccia" in più per la Cremonese, è rientrato Strizzolo
L'attaccante sarà a disposizione già per il match con i campani e offrirà così una soluzione in più per il reparto avanzato al proprio allenatore. L'ex mister dell'Hellas Verona, tra l'altro, sta ...

Una "freccia" in più per la Cremonese, è rientrato Strizzolo
Mister Pecchia può contare su una soluzione in più per il reparto avanzato, mentre sta seguendo con attenzione il cammino di recupero di Castagnetti e di Carnesecchi ...

