Fiorentina, Castrovilli: il ritorno si avvicina In settimana si attendono anche gli esami di Gaetano Castrovilli, che si è fermato per un trauma addominali con il Genoa un mese fa. Se venissero confermati gli esiti positivi il centrocampista potrà ...

Un mese di corrieredellosport.fun: un successo straordinario Corriere dello Sport Un mese di corrieredellosport.fun: un successo straordinario Il pronostico può diventare un gioco di network e può divertire anche senza la componente dell'azzardo: questa era "l'unica scommessa reale" che grazie a tutti voi stiamo vincendo.

Corriere della Sera: "Il calcio italiano è cambiato: ecco come" Interessante approfondimento del Corriere della Sera che spiega al suo interno la metamorfosi del calcio italiano. Lo scorso anno c'erano ben 13.

