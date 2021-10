Turchia: vince la Mercedes di Bottas, Leclerc quarto (Di domenica 10 ottobre 2021) Valtteri Bottas su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Turchia, 16ma prova del mondiale di Formula 1, precedendo la Red Bull di Max Verstappen che grazie al secondo posto torna in testa al mondiale. Sul... Leggi su feedpress.me (Di domenica 10 ottobre 2021) Valtterisuha vinto il Gran Premio di, 16ma prova del mondiale di Formula 1, precedendo la Red Bull di Max Verstappen che grazie al secondo posto torna in testa al mondiale. Sul...

