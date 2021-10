Terribile incidente sulla Colombo all’Infernetto | gravissimo centauro | si cercano testimoni

(Di domenica 10 ottobre 2021) Doveva essere una serata spensierata, avrebbero dovuto festeggiare un bel traguardo lavorativo e brindare al 30esimo anno di attività dell’azienda di famiglia. Invece, quella serata si è presto trasformata, purtroppo, in un incubo a causa di unche ha causato il ferimento, in modo grave, di un motociclista. E ora quella famiglia, la stessa che pensava di festeggiare, si trova a fare i conti con la paura di quei momenti vissuti il 1° ottobre scorso, con l’uomo che ha rischiato la vita e che attualmente si trova con una gamba amputata (al di sotto del ginocchio) in un letto d’ospedale. Leggi anche:litoranea Ostia-Torvaianica: morto, grave il: si ...

L'uomo, che quella sera doveva festeggiare un'importante ricorrenza, ha perso una gamba ed è tutt'ora in ospedale in gravi condizioni: aiutiamo la famiglia a trovare i testimoni dell'incidente ...