Roma: Lombardi al M5s, 'con Gualtieri possibile convergenza programmatica' (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma, 10 ott (Adnkronos) – A Roma "un interlocutore non può essere di certo Michetti, rimasto prigioniero del claim elettorale 'Michetti chi?' senza essere riuscito a porre all'attenzione pubblica nessun reale contenuto programmatico. Maggiori invece le probabilità di trovare una convergenza con Gualtieri, già ministro in un Governo sostenuto anche dal M5S e proveniente da una forza progressista con la quale già stiamo portando avanti, a più livelli, diversi esempi concreti di governo". Lo scrive Roberta Lombardi in una lettera aperta al M5s. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

