Perde il controllo dell’auto sull’Appia | paura per un 80enne

(Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ha perso ildel suo Pick up uscendo fuori strada, ma per fortuna non ci sono conseguenze per un. Complice il manto stradale reso scivoloso dalla pioggia incessante di queste ore, l’uomo ha vissuto attimi dipercorrendo il tratto della Statale Appia tra Benevento e Montesarchio, poco distante dalla rotonda del centro commerciale Buonvento. Il traffico è attualmente rallentato, sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Stradale. L’uomo non ha riportato ferite. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

