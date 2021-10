"Non sono caduto nella vostra trappola": Ciocca rompe il silenzio (Di domenica 10 ottobre 2021) L'europarlamentare Angelo Ciocca in una diretta Facebook ha raccontato la sua verità dopo l'inchiesta di Fanpage Leggi su ilgiornale (Di domenica 10 ottobre 2021) L'europarlamentare Angeloin una diretta Facebook ha raccontato la sua verità dopo l'inchiesta di Fanpage

Advertising

Tommasolabate : Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filos… - borghi_claudio : Già che condanniamo giustamente tutto, questa violenza psicologica la ricordiamo? Non ho ancora sentito nessuna scu… - Giorgiolaporta : Ora diranno che #piazzadelpopolo fosse piena di estremisti di Forza Nuova, complottisti, negazionisti e saluti roma… - FBiasin : @capuanogio Non è inutile, è semplicemente mal collocata. Sono due cose molto diverse. Bisogna trovare - come in 2… - Ari1927 : @Catiaasroma Catia la risposta della Roma è chiara NON CI SONO POSTI BLOCCATI X COVID. -

Ultime Notizie dalla rete : Non sono Brooklyn si arrende al no - vax Irving: 'Giocheremo in casa senza di lui' Irving non ha ceduto: è volato in California con i compagni, si è allenato fin quando ha potuto, ma ... 'Sono protetto da Dio e così è la mia gente. Restiamo insieme' ha scritto in un criptico tweet. Il ...

Bari in fuga Mezza occasione mancata anche per il Sudtirol, che non va oltre lo 0 - 0 interno con la Giana Erminio: gli altoatesini sono a - 2 dal Padova ma virtualmente primi in caso di vittoria nel recupero del ...

Le elezioni in Repubblica Ceca non sono andate bene per Andrej Babis Il Post Nintendo Switch OLED ha una pellicola protettiva che è meglio non rimuovere La caratteristica principale di questa nuova Switch è il nuovo schermo OLED integrato, che migliora la resa visiva in modalità portatile. La raccomandazione di Nintendo è proprio quella di non tentare ...

Da Lippi a Mancini e Sacchi, tutti d'accordo: "Il Pallone d'Oro a Jorginho" Non è un plebiscito, altrimenti il Pallone d'Oro glielo avrebbero già assegnato, però in molti stanno spingendo per Jorginho. Il centrocampista ha vinto la Champions con il Che ...

Irvingha ceduto: è volato in California con i compagni, si è allenato fin quando ha potuto, ma ... 'protetto da Dio e così è la mia gente. Restiamo insieme' ha scritto in un criptico tweet. Il ...Mezza occasione mancata anche per il Sudtirol, cheva oltre lo 0 - 0 interno con la Giana Erminio: gli altoatesinia - 2 dal Padova ma virtualmente primi in caso di vittoria nel recupero del ...La caratteristica principale di questa nuova Switch è il nuovo schermo OLED integrato, che migliora la resa visiva in modalità portatile. La raccomandazione di Nintendo è proprio quella di non tentare ...Non è un plebiscito, altrimenti il Pallone d'Oro glielo avrebbero già assegnato, però in molti stanno spingendo per Jorginho. Il centrocampista ha vinto la Champions con il Che ...