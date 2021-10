Napoli, agguato davanti al circoletto: Giuseppe ucciso a soli 19 anni (Di domenica 10 ottobre 2021) Si continua a sparare a Napoli. Un 19enne è stato ucciso in un agguato all’esterno di un circoletto di via cupa vicinale dell’Arco, nel quartiere di Secondigliano. La vittima si chiamava Luigi Giuseppe Fiorillo, pregiudicato di Secondigliano, indicato dagli investigatori come vicino agli ambienti criminali della potente cosca Di Lauro. Napoli, agguato davanti al circoletto: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 10 ottobre 2021) Si continua a sparare a. Un 19enne è statoin unall’esterno di undi via cupa vicinale dell’Arco, nel quartiere di Secondigliano. La vittima si chiamava LuigiFiorillo, pregiudicato di Secondigliano, indicato dagli investigatori come vicino agli ambienti criminali della potente cosca Di Lauro.al: L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

