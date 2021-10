Muore schiacciato da uno scenario in teatro | la drammatica morte di un ballerino 38enne – VIDEO

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 10 ottobre 2021) Un drammatico incidente è accaduto presso il prestigiosoBolshoi in Russia, mentre andava in scena uno spettacolo teatrale dal titolo ‘Sadko’ di Nikolai Rimski-Korsakov. Yevgeny Kulesh,(alcune fonti parlano di attore, altre di performer) di 38 anni, è statoda unodella scenografia mentre si stava esibendo. Leggi anche -> Dramma alla vigilia del matrimonio: promesso sposoin un incidente durante set fotografico L’immane tragedia sarebbe accaduta durante il cambio ditra un atto e l’altro. Secondo quanto riportato dalle fonti che hanno narrato del dramma – tra cui il ‘Daily Star’ – losarebbe calato lentamente sopra l’uomo lasciandolo intrappolato davanti all’attonito pubblico in sala che ...