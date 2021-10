Meteo, giornata da incubo al Centro-Sud: allerta in sette regioni (Di domenica 10 ottobre 2021) Meteo, oggi sarà una giornata da incubo al Centro Sud con pioggia forte e temporali. Stato di allerta in sette regioni: fate attenzione! Temporali (Foto: Pixabay)Il ciclone che si è abbattuto sul Sud causerà ancora danni, la giornata di oggi rischia di diventare un vero e proprio incubo. Maltempo al Centro-Sud, quasi l’intero Meridione italiano è in allerta Meteo per i fenomeni previsti nelle prossime ore. Migliora invece il tempo al Nord, dove torna a far sentire i suoi effetti l’alta pressione (anticiclone) delle Azzorre. Fin dalle prime ore di oggi, domenica 10 ottobre, il tempo andrà peggiorando sulle regioni meridionali e sul versante adriatico ... Leggi su vesuvius (Di domenica 10 ottobre 2021), oggi sarà unadaalSud con pioggia forte e temporali. Stato diin: fate attenzione! Temporali (Foto: Pixabay)Il ciclone che si è abbattuto sul Sud causerà ancora danni, ladi oggi rischia di diventare un vero e proprio. Maltempo al-Sud, quasi l’intero Meridione italiano è inper i fenomeni previsti nelle prossime ore. Migliora invece il tempo al Nord, dove torna a far sentire i suoi effetti l’alta pressione (anticiclone) delle Azzorre. Fin dalle prime ore di oggi, domenica 10 ottobre, il tempo andrà peggiorando sullemeridionali e sul versante adriatico ...

Advertising

RegLiguria : [3/10-14.20] #AllertaMeteoLIG ?? Allerta meteo per piogge diffuse e temporali su tutta la Liguria a partire dal po… - LuinoNotizie : Ecco le previsioni di Meteo Lago Maggiore per la giornata di oggi —> - muoversintoscan : #meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi, #10ottobre in #Toscana. A cura del @flash_meteo - BroloMeteoIT : Piogge diffuse nella giornata domenicale. Leggete le nostre previsioni meteo: - AlbeMolino : Tg Flash @NewSicilia Edizione del 9 ottobre 2021 ?? • Bollettino #COVID ?? • Giornata mondiale della #salutementale… -