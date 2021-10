Mancini: «Testa alla Svizzera, è la partita dell’anno!» (Di domenica 10 ottobre 2021) Roberto Mancini ha scritto un post sui suoi canali social dopo la vittoria contro il Belgio in Nations League Roberto Mancini ha pubblicato un post sui suoi canali social dopo la vittoria dell’Italia contro il Belgio in Nations League. «Concludiamo la Nations League con due ottime partite. Ci è dispiaciuto perdere la prima, però anche oggi abbiamo fatto un’altra bella gara. Ora pensiamo alla Svizzera, è la partita dell’anno!». Concludiamo la #NationsLeague con due ottime partite. Ci è dispiaciuto perdere la prima, però anche oggi abbiamo fatto un'altra bella gara. Ora pensiamo alla Svizzera, è la partita dell'anno!#ItaliaBelgio pic.twitter.com/ihxvsn9g9s — Roberto Mancini (@robymancio) October 10, 2021 L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Robertoha scritto un post sui suoi canali social dopo la vittoria contro il Belgio in Nations League Robertoha pubblicato un post sui suoi canali social dopo la vittoria dell’Italia contro il Belgio in Nations League. «Concludiamo la Nations League con due ottime partite. Ci è dispiaciuto perdere la prima, però anche oggi abbiamo fatto un’altra bella gara. Ora pensiamo, è la». Concludiamo la #NationsLeague con due ottime partite. Ci è dispiaciuto perdere la prima, però anche oggi abbiamo fatto un'altra bella gara. Ora pensiamo, è ladell'anno!#ItaliaBelgio pic.twitter.com/ihxvsn9g9s — Roberto(@robymancio) October 10, 2021 L'articolo ...

Advertising

nico_bastone : ??Vittoria dell’Europeo ??Terzi in #NationsLeague Non so voi, ma io non avrei scommesso un euro sull’#Italia di… - zazoomblog : Italia-Belgio Mancini: “Contro la Spagna decisiva espulsione.Testa alla Svizzera!” - #Italia-Belgio #Mancini: #“Co… - zazoomblog : Italia-Belgio Mancini: “Contro la Spagna decisiva espulsione.Testa alla Svizzera!” - #Italia-Belgio #Mancini: #“Con… - Mediagol : Italia-Belgio, Mancini: “Contro la Spagna decisiva espulsione.Testa alla Svizzera!” - MondoNapoli : Rai - Mancini: 'Complimenti ai ragazzi, hanno giocato bene. Chiesa può giocare ovunque! Ora testa alla Svizzera' -… -