Lippi: «Milan, Inter e Napoli accreditate per lo scudetto. La Juve…» (Di domenica 10 ottobre 2021) Durante il Festival dello Sport a Trento, Marcello Lippi ha parlato anche della corsa scudetto in Serie A Durante il Festival dello Sport a Trento, Marcello Lippi ha parlato anche della corsa scudetto in Serie A. «Ci sono tanti allenatori bravi, ad esempio Italiano e Juric fanno giocare bene le loro squadre, le organizzano in maniera moderna e aggressiva, sono sempre di più gli allenatori che organizzano le squadre per provare a fare qualcosa. scudetto? Attualmente Milan, Napoli e Inter sono le più accreditate, la Juventus ha fatto delle rincorse di un certo tipo già in passato, non bisogna escluderla troppo presto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Durante il Festival dello Sport a Trento, Marcelloha parlato anche della corsain Serie A Durante il Festival dello Sport a Trento, Marcelloha parlato anche della corsain Serie A. «Ci sono tanti allenatori bravi, ad esempio Italiano e Juric fanno giocare bene le loro squadre, le organizzano in maniera moderna e aggressiva, sono sempre di più gli allenatori che organizzano le squadre per provare a fare qualcosa.? Attualmentesono le più, la Juventus ha fatto delle rincorse di un certo tipo già in passato, non bisogna escluderla troppo presto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportface2016 : Marcello #Lippi: 'Il pallone d'Oro lo darei a #Jorginho. Scudetto? #Inter, #Napoli e #Milan le favorite' - FiorentinaUno : LIPPI: 'Italiano e Juric hanno un'organizzazione moderna e aggressiva. Scudetto? Napoli, Milan, Inter ma..' - MondoNapoli : GDS - Lippi: 'Lotta Scudetto? Inter, Milan e Napoli hanno una marcia in più' - - TV7Benevento : Calcio: Lippi, 'Milan, Napoli e Inter favorite per titolo ma non si può escludere Juve'... - sportli26181512 : Lippi e Sacchi tra Subbuteo, rimpianti e campioni. E sullo scudetto...: Lippi e Sacchi tra Subbuteo rimpianti e cam… -