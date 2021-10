Italia-Svezia U21: programma, orario, tv, streaming. Si gioca a Monza (Di domenica 10 ottobre 2021) La quarta sfida delle Qualificazioni agli Europei Under 21 2023 di calcio riserverà all’Italia, martedì 12 ottobre, lo scontro diretto contro i pari età della Svezia: i nordici sono in testa al raggruppamento con un punto in più degli azzurrini, ma hanno giocato una partita in più. L’Italia nella quarta fatica delle Qualificazioni agli Europei 2023 di categoria affronterà la Svezia a Monza. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del confronto tra Italia e Svezia. Il match si disputerà martedì 12 ottobre, con fischio d’inizio alle ore 17.30 e sarà molto importante ai fini della qualificazione. programma ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) La quarta sfida delle Qualificazioni agli Europei Under 21 2023 di calcio riserverà all’, martedì 12 ottobre, lo scontro diretto contro i pari età della: i nordici sono in testa al raggruppamento con un punto in più degli azzurrini, ma hannoto una partita in più. L’nella quarta fatica delle Qualificazioni agli Europei 2023 di categoria affronterà la. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2, mentre la direttasarà affidata a Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del confronto tra. Il match si disputerà martedì 12 ottobre, con fischio d’inizio alle ore 17.30 e sarà molto importante ai fini della qualificazione....

