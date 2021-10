Inutile dire: "5 minuti e poi basta". Le regole giuste per educare i figli all'uso del tablet (Di domenica 10 ottobre 2021) Oggi sempre più bambini trascorrono ore davanti agli schermi, tra videogiochi e cartoni animati. Sebbene non ci siano prove scientifiche per affermare che il tempo trascorso dai più piccoli davanti agli schermi sia “dannoso” di per sé (come dimostra questo studio del Royal College of Paediatrics and Child Health) per molti genitori può essere difficile dire ai propri figli che bisogna smettere di giocare, per paura di andare incontro a capricci e litigi. La soluzione non è vietare del tutto l’uso dei tablet: basta osservare alcune semplici regole. Le spiega ad HuffPost Federico Tonioni, psichiatra e psicoterapeuta, direttore del primo ambulatorio in Italia sulle dipendenze da Internet, presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. “Innanzitutto è fondamentale non ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 10 ottobre 2021) Oggi sempre più bambini trascorrono ore davanti agli schermi, tra videogiochi e cartoni animati. Sebbene non ci siano prove scientifiche per affermare che il tempo trascorso dai più piccoli davanti agli schermi sia “dannoso” di per sé (come dimostra questo studio del Royal College of Paediatrics and Child Health) per molti genitori può essere difficileai propriche bisogna smettere di giocare, per paura di andare incontro a capricci e litigi. La soluzione non è vietare del tutto l’uso deiosservare alcune semplici. Le spiega ad HuffPost Federico Tonioni, psichiatra e psicoterapeuta,ttore del primo ambulatorio in Italia sulle dipendenze da Internet, presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. “Innanzitutto è fondamentale non ...

