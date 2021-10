Il cancelliere Kurz si è dimesso (Di domenica 10 ottobre 2021) E' stato travolto da uno scandalo che lo vede indagato per corruzione, nell'inchiesta emergono particolari inquietanti: sondaggi comprati, soldi pubblici dirottati e funzionari ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 10 ottobre 2021) E' stato travolto da uno scandalo che lo vede indagato per corruzione, nell'inchiesta emergono particolari inquietanti: sondaggi comprati, soldi pubblici dirottati e funzionari ...

Advertising

fattoquotidiano : Austria, si dimette il cancelliere Sebastian Kurz dopo l’accusa di favoreggiamento della corruzione - you_trend : ???? #Austria: si dimette il cancelliere Sebastian Kurz. A prendere il suo posto sarà l'attuale ministro degli esteri… - ignaziocorrao : In #Austria si dimette il Cancelliere Sebastian #Kurz , indagato per favoreggiamento e corruzione. A quando qualch… - marcusPiero : - antoniogiocondo : RT @MarcoTastardi: Austria, si dimette il cancelliere Sebastian #Kurz dopo l'accusa di favoreggiamento della corruzione. In Italy questo no… -