I giornali di destra si sono “dimenticati” di parlare di Forza Nuova (Di domenica 10 ottobre 2021) Alcuni quotidiani hanno soffiato per settimane (se non per mesi) sul vento della barca a vela che ha condotto i no vax e i no Green Pass a Roma. Oggi, dopo aver dato loro il megafono che ha portato a quel che è successo sabato 9 ottobre nelle strade del centro della capitale, è partita la corsa per scendere da quel carro. Non tutti, ovviamente, ma solo alcuni. Ma i tre principali giornali che fanno riferimento alla destra (e al centrodestra) oggi si sono uniti nelle prime pagine: tutti e quattro (Libero quotidiano, il Giornale, La Verità e Il Tempo) si sono dimenticati di parlare del ruolo attivo dei neofascisti di Forza Nuova nell’assalto alla sede capitolina della CGIL. LEGGI ANCHE > Dai neofascisti di Forza ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 10 ottobre 2021) Alcuni quotidiani hanno soffiato per settimane (se non per mesi) sul vento della barca a vela che ha condotto i no vax e i no Green Pass a Roma. Oggi, dopo aver dato loro il megafono che ha portato a quel che è successo sabato 9 ottobre nelle strade del centro della capitale, è partita la corsa per scendere da quel carro. Non tutti, ovviamente, ma solo alcuni. Ma i tre principaliche fanno riferimento alla(e al centro) oggi siuniti nelle prime pagine: tutti e quattro (Libero quotidiano, il Giornale, La Verità e Il Tempo) sididel ruolo attivo dei neofascisti dinell’assalto alla sede capitolina della CGIL. LEGGI ANCHE > Dai neofascisti di...

Advertising

fabiochiusi : Sulle prime pagine dei giornali di destra si parla di “cretini”, “idioti”, “estremisti infiltrati”, o genericamente… - marcotravaglio : LE IGNORANZE PARALLELE Per dare l’idea dell’informazione italiana, bastano i titoli dei giornali di ieri sulla sent… - butwhy5 : RT @alfonsoliguor11: @mgmaglie @AlexBazzaro @Libero_official In due parole: #ForzaItalia, le sue TV e i suoi giornali di riferimento, hanno… - angiuoniluigi : RT @rassegnally: I giornali di destra e centrodestra sorvolano sull’appartenenza degli assalitori: che sono cretini, idioti, #novax, #nopas… - alfonsoliguor11 : @mgmaglie @AlexBazzaro @Libero_official In due parole: #ForzaItalia, le sue TV e i suoi giornali di riferimento, ha… -