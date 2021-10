Green pass esteso, dall'obbligo alle multe: tutto ciò che c'è da sapere. LE FAQ (Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo l'obbligo per viaggi, ristoranti e scuole, dovranno possedere la certificazione verde anche tutti i lavoratori a partire dal 15 ottobre. Per i lavoratori senza pass stop allo stipendio da subito, ma scompare la sospensione dal posto di lavoro, prevista nel testo approvato in prima battuta dal Cdm. Come ottenere il pass? Quanto dura? Quali sanzioni previste? Ecco tutte le risposte alle domande sul lasciapassare Leggi su tg24.sky (Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo l'per viaggi, ristoranti e scuole, dovranno possedere la certificazione verde anche tutti i lavoratori a partire dal 15 ottobre. Per i lavoratori senzastop allo stipendio da subito, ma scompare la sospensione dal posto di lavoro, prevista nel testo approvato in prima battuta dal Cdm. Come ottenere il? Quanto dura? Quali sanzioni previste? Ecco tutte le rispostedomande sul lasciaare

