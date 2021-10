Giornalisti minacciati con una pala alla manifestazione “No Green Pass” (Di domenica 10 ottobre 2021) Tra i manifestanti “No Green Pass” e i Giornalisti non c’è mai stato un buon rapporto. Come tra chi sa di muoversi nel torbido e chi – semplicemente – ha intenzione di documentarlo e raccontarlo. Ne sa qualcosa Saverio Tommasi, cronista di Fanpage aggredito in piazza a Firenze lo scorso 25 luglio mentre cercava di realizzare un servizio tra i negazionisti. “Giornalista terrorista” è il mantra dei cortei che ogni sabato sfilano nelle principali città d’Italia, e non risparmia nessuno, neanche un quotidiano come Libero che – da quando si è insediato Alessandro Sallusti come nuovo direttore – ha smesso di strizzare l’occhio agli scettici del vaccino e del virus, e per questo motivo è stato preso di mira a inizio settembre da manifestanti proprio sotto la redazione. Per questo motivo non stupisce che durante le violenze di ieri a Roma, ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) Tra i manifestanti “No” e inon c’è mai stato un buon rapporto. Come tra chi sa di muoversi nel torbido e chi – semplicemente – ha intenzione di documentarlo e raccontarlo. Ne sa qualcosa Saverio Tommasi, cronista di Fanpage aggredito in piazza a Firenze lo scorso 25 luglio mentre cercava di realizzare un servizio tra i negazionisti. “Giornalista terrorista” è il mantra dei cortei che ogni sabato sfilano nelle principali città d’Italia, e non risparmia nessuno, neanche un quotidiano come Libero che – da quando si è insediato Alessandro Sallusti come nuovo direttore – ha smesso di strizzare l’occhio agli scettici del vaccino e del virus, e per questo motivo è stato preso di mira a inizio settembre da manifestanti proprio sotto la redazione. Per questo motivo non stupisce che durante le violenze di ieri a Roma, ...

