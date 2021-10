Francesco Oppini parla per la prima volta di Tommaso Zorzi dopo la fine della loro amicizia (Di domenica 10 ottobre 2021) Francesco Oppini, ospite di Giada Di Miceli durante “Non succederà più” in onda su Radio Radio, ha parlato per la prima volta dell’amicizia tra lui e Tommaso Zorzi, giunta al capolinea alcuni mesi dopo la fine del Grande Fratello Vip. Francesco Oppini parla per la prima volta dell’amicizia con Tommaso Zorzi dopo la rottura Tommaso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 10 ottobre 2021), ospite di Giada Di Miceli durante “Non succederà più” in onda su Radio Radio, hato per ladell’tra lui e, giunta al capolinea alcuni mesiladel Grande Fratello Vip.per ladell’conla rottura... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Francesco Oppini parla per la prima volta di Tommaso Zorzi dopo la fine della loro amicizia - cisperoancora_ : RT @RattaDiFranci: Comunque sia: che UOMO. Sempre più fiera di seguire Francesco Maria Oppini e di essere una Ratta. Non è Dio, sbaglia anc… - IsaeChia : Francesco Oppini dopo la lite parla per la prima volta del rapporto con Tommaso Zorzi (e svela per chi tifa al… - infoitcultura : Tommaso Zorzi, Francesco Oppini rompe il silenzio: finalmente la verità - Oppiners1 : RT @RattaDiFranci: Comunque sia: che UOMO. Sempre più fiera di seguire Francesco Maria Oppini e di essere una Ratta. Non è Dio, sbaglia anc… -