Covid: Tajani, ‘sciogliere Fn? Come dice Mattarella si applichino le leggi’ (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma, 10 ott (Adnkronos) – “Io richiamo le parole di Mattarella, si applichino le leggi della Repubblica. Se ci sono violazioni bisogna perseguire gli obiettivi delle leggi della Repubblica, Mattarella dice parole sagge”. Lo ha detto Antonio Tajani a Mezz’ora in più sulla mozione del Pd in Parlamento per sciogliere Forza Nuova per decreto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma, 10 ott (Adnkronos) – “Io richiamo le parole di, sile leggi della Repubblica. Se ci sono violazioni bisogna perseguire gli obiettivi delle leggi della Repubblica,parole sagge”. Lo ha detto Antonioa Mezz’ora in più sulla mozione del Pd in Parlamento per sciogliere Forza Nuova per decreto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

