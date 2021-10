Cosa è successo tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi? L’ex gieffino senza filtri (Di domenica 10 ottobre 2021) Ai microfoni di Giada di Miceli a Radio Radio nel programma Non succederà più, Francesco Oppini si è sbottonato quanto la nuova edizione del Grande Fratello Vip, rendendo note alcune sue preferenze e non solo. Secondo quanto dichiarato dal figlio di Alba Parietti, Manuel Bortuzzo rientrerebbe tra i sui preferiti. Come anche Aldo Montano che … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 10 ottobre 2021) Ai microfoni di Giada di Miceli a Radio Radio nel programma Non succederà più,si è sbottonato quanto la nuova edizione del Grande Fratello Vip, rendendo note alcune sue preferenze e non solo. Secondo quanto dichiarato dal figlio di Alba Parietti, Manuel Bortuzzo rientrerebbe tra i sui preferiti. Come anche Aldo Montano che … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

