Coppa Agostoni 2021, il percorso ai raggi X. Decisivo il circuito con i muri di Colle Brianza e Lissolo. Domani, lunedì 11 ottobre si terrà la 74ma edizione della Coppa Agostoni. La corsa partirà da Lissone per poi farvi ritorno dopo 180 km tra le province della Lombardia. La tradizionale corsa italiana torna dopo un anno di stop a causa della pandemia. A trionfare nel 2019 fu Aleksandr Riabushenko (Team UAE) in volata su Alexey Lutsenko (Astana). Sarà sicuramente grande battaglia sui tanti strappi che caratterizzano il percorso, ma il tratto finale di discesa potrebbe permettere alle ruote veloci di rientrare. Si partirà e si arriverà a Lissone, nei primi chilometri i corridori dovranno affrontare una lunga fase in linea di circa 60 km, inizialmente vallonati e poi piuttosto agevoli. A questo punto si entrerà nel circuito di 24 km da ripetere per quattro volte. Al suo interno sono inserite le ...

