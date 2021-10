Advertising

zazoomblog : Classifica piloti in Formula Uno dopo il Gp Turchia: Verstappen torna primo! - #Classifica #piloti #Formula… - anna_annie12 : Formula 1, Mondiale 2021: le classifiche dopo il GP di Turchia a Istanbul | Sky Sport - FormulaPassion : #F1 | Il Mondiale ha un nuovo padrone: Max Verstappen è infatti a +6 su Lewis Hamilton #TurkishGP - sportli26181512 : Formula 1, Mondiale 2021: le classifiche dopo il GP di Turchia a Istanbul: Controsorpasso a Istanbul: Max Verstappe… - Sammax883B : RT @sabbatini: Verstappen recupera 8 punti a HAM nel mondiale Piloti e torna in testa con +6: Classifica Piloti VERST 262,5 punti HAM 256,… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica piloti

... ottavo una bella rimonta dall'ultima fila di partenza, il canadese dell'Aston Martin Lance Stroll e il francese dell'Alpine Esteban Ocon, decimo e primo deidoppiati. Nella...... partito dalla pole, ritorna in prima posizione dopo l'unico pit stop e conquista un successo importante davanti a Max Verstappen, togliendo punti importanti a quest'ultimo in, ...Trionfa ancora Bottas nel GP in Turchia: secondo posto per Verstappen, quarto posto per Leclerc con Hamilton 5° ...Gp Turchia Tabellino Gara. Verstappen supera in classifica Hamilton, arrivato quinto alle spalle di Leclerc. Buona prova delle Ferrari.